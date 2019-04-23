Парламент Ирана принял законы о противодействии США

Парламент Ирана принял законы, обязывающие правительство и вооруженные силы принять меры, которые призваны предотвратить враждебные действия США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Один из документов предусматривает принятие юридических шагов в связи с внесением США в список иностранных террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, закон требует от правительства действовать в соответствии с принятыми Высшим советом национальной безопасности мерами с целью "противостоять террористической деятельности американских вооруженных сил, угрожающей интересам" Ирана.

Согласно второму документу "администрация Исламской Республики Иран и вооруженные силы должны принимать необходимые и разумные меры в должное время с тем, чтобы американские вооруженные силы не смогли применить мощь и вооружения против интересов Исламской Республики".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов к решению США отменить временные разрешения на импорт нефти. В частности, в Министерстве нефти "отслеживают и анализируют все возможные сценарии для дальнейшего экспорта нефти".

Как известно, Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана "нефтяных" санкций.

В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов. Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Трампа.