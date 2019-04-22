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Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив

Новости » Политика    22.04.2019 - 20:45
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее США объявили об отказе выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций

Иран готов к решению США отменить временные разрешения на импорт нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское издание Tasnim.

По словам источника в Министерстве нефти, США не смогут сократить экспорт иранской нефти до нуля. В частности, в ведомстве "отслеживают и анализируют все возможные сценарии для дальнейшего экспорта нефти". Собеседник издания уточнил, что были приняты необходимые меры.

"У нас есть многолетний опыт нейтрализации усилий врагов по нанесению ударов по нашей стране", - сказал источник.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции повторил свою угрозу, что в ответ на действия США Тегеран закроет Ормузский пролив, который является основным каналом поставок нефти в Персидском заливе.

Напомним, Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана "нефтяных" санкций.

В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов. Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Трампа.

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