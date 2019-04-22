США объявили об отказе выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США стремятся свести экспорт нефти Ираном к нулю

Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана "нефтяных" санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Трампа.

"Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, более чем компенсируют разницу в нефтяном потоке", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты собираются распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть.

Reuters писало, что со 2 мая Государственный департамент США больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат.

В ноябре 2018 года США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.

Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкции для того, чтоб они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.