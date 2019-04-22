ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США объявили об отказе выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций

Новости » Политика    22.04.2019 - 16:39
США объявили об отказе выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США стремятся свести экспорт нефти Ираном к нулю

Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана "нефтяных" санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Трампа.

"Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, более чем компенсируют разницу в нефтяном потоке", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты собираются распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть. 

Reuters писало, что со 2 мая Государственный департамент США больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат.

В ноябре 2018 года США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.

Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкции для того, чтоб они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.

США хотят запретить другим странам импортировать нефть из Ирана В Госдепе США сообщили о деталях разговора Трампа и Зеленского
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ИранДональд ТрампСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь