ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент Ирана принял законы о противодействии США

Новости » Политика    23.04.2019 - 15:59
Парламент Ирана принял законы о противодействии США
Фото: парламент Ирана (anna.news.info)

Иран ввел контрсанкции против США

Парламент Ирана принял законы, обязывающие правительство и вооруженные силы принять меры, которые призваны предотвратить враждебные действия США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Один из документов предусматривает принятие юридических шагов в связи с внесением США в список иностранных террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, закон требует от правительства действовать в соответствии с принятыми Высшим советом национальной безопасности мерами с целью "противостоять террористической деятельности американских вооруженных сил, угрожающей интересам" Ирана.

Согласно второму документу "администрация Исламской Республики Иран и вооруженные силы должны принимать необходимые и разумные меры в должное время с тем, чтобы американские вооруженные силы не смогли применить мощь и вооружения против интересов Исламской Республики".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов к решению США отменить временные разрешения на импорт нефти. В частности, в Министерстве нефти "отслеживают и анализируют все возможные сценарии для дальнейшего экспорта нефти". 

Как известно, Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять в мае новые возможности для вывода из-под введенных против Ирана "нефтяных" санкций.

В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов. Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Трампа.

Посольство США призвало усилить работу по разминированию Донбасса Спецслужбы США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь