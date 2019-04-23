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Парламент Ірану ухвалив закони про протидію США

Новини » Політика    23.04.2019 - 15:59
Парламент Ірану ухвалив закони про протидію США
Фото: парламент Ірану (anna.news.info)

Іран ввів контрсанкции проти США

Парламент Ірану ухвалив закони, які зобов'язують уряд і збройні сили вжити заходів, які покликані запобігти ворожим діям США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Один з документів передбачає прийняття юридичних кроків у зв'язку з внесенням США в список іноземних терористичних організацій Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зокрема, закон вимагає від уряду діяти у відповідності з прийнятими Вищою радою національної безпеки заходами з метою "протистояти терористичній діяльності американських збройних сил, що загрожує інтересам" Ірану.

Згідно з другим документом "адміністрація Ісламської Республіки Іран і збройні сили повинні вживати необхідних і розумних заходів у належний час з тим, щоб американські збройні сили не змогли застосувати міць і озброєння проти інтересів Ісламської Республіки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий до вирішення США скасувати тимчасові дозволи на імпорт нафти. Зокрема, в Міністерстві нафти "відстежують і аналізують всі можливі сценарії для подальшого експорту нафти". 

Як відомо, Білий дім офіційно оголосив, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення не надавати у травні нові можливості для виведення з-під введених проти Ірану "нафтових" санкцій.

У Білому домі заявили, що рішення спрямоване на те, щоб звести до нуля експорт іранської нафти, позбавивши режим основного джерела доходів. Зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення Трампа.

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