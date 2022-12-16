Парламент Хорватії відмовився приєднуватися до навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine

Як зазначає агентство, Хорватія як країна-член Євросоюзу мала розмістити в себе до 100 українських військових, а близько 80 хорватських інструкторів планували виїхати за кордон, аби допомагати навчати українців в інших країнах ЄС. Для ухвалення такого рішення уряду були потрібні дві третини голосів у парламенті. Проте пропозиція не була прийнята, оскільки її підтримали лише 97 із 151 члена парламенту - на чотири голоси менше, ніж потрібно. Десять депутатів висловилися "проти", решта утрималися або не були присутні під час голосування.

Насправді, як заявили опозиційні партії, голосування було політичним і мало в основі суперечки між прем’єр-міністром країни Андрієм Пленковичем і президентом Хорватії Зораном Мілановичем, які взагалі часто конфліктують з різних питань.

"Президент Зоран Міланович є відвертим критиком політики Заходу в Україні. Він виступає за те, щоб Хорватія надавала лише гуманітарну допомогу Україні у боротьбі проти Росії", - підкреслює AP News.

До того ж, голосування в парламенті відбулося після того, як президент Хорватії відмовився підписати пропозицію, заявивши, що вона не відповідає Конституції країни. Хоча AP News зауважує, що хто, як не Хорватія, має знати ціну війні, яку вона пройшла у 1991-1995 роках після проголошення незалежності від колишньої Югославії.