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Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів"

Фото: завтра парламент Грузії збереться щодо закону про "іноагентів" (oc-media.org)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Грузії відбудеться засідання парламенту: на порядку денному єдине питання - голосування щодо законопроекту про "агентів іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію "Радіо Свобода".

Завтра, о 12:00

Нагадаємо, у Грузії кілька днів поспіль продовжувалися протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Своєю чергою вчора правляча партія Грузії заявила, що відкликає закон про "іноагентів".

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Грузія