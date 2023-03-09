Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів"

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Нагадаємо, у Грузії кілька днів поспіль продовжувалися протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Своєю чергою вчора правляча партія Грузії заявила, що відкликає закон про "іноагентів".

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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