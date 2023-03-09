Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів"

Завтра в Грузії відбудеться засідання парламенту: на порядку денному єдине питання - голосування щодо законопроекту про "агентів іноземного впливу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію "Радіо Свобода".
Завтра, о 12:00
Нагадаємо, у Грузії кілька днів поспіль продовжувалися протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.
Своєю чергою вчора правляча партія Грузії заявила, що відкликає закон про "іноагентів".
Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.