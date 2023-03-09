Парламент Грузии завтра соберется на заседание по закону об "иноагентах"

Завтра в Грузии состоится заседание парламента: в повестке дня единственный вопрос - голосование по законопроекту об "агентах иностранного влияния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую редакцию "Радио Свобода".
Завтра, в 12.00
Напомним, в Грузии несколько дней подряд продолжались протесты против закона об "иноагентах", сопровождавшихся столкновениями с полицией.
В свою очередь вчера правящая партия Грузии заявила, что отзывает закон об "иноагентах".
Более подробно о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.
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