Парламент Грузии завтра соберется на заседание по закону об "иноагентах"

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Напомним, в Грузии несколько дней подряд продолжались протесты против закона об "иноагентах", сопровождавшихся столкновениями с полицией.

В свою очередь вчера правящая партия Грузии заявила, что отзывает закон об "иноагентах".

Более подробно о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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