Парламент Грузії ухвалив у другому читанні закон про іноагентів попри протести

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів.

Дії парламенту викликали хвилю протестів під парламентом у Тбілісі. Учасники акцій закликали не голосувати за закон у другому читанні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент

Нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

А сьогодні у Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС.

Детальніше про причини масових акцій, загрози європейському шляху Грузії та про те, чи призведуть силові розгони до нової революції, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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