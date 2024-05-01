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Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, несмотря на протесты

Фото: парламент Грузии (parliament.ge)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Грузии в среду, 1 мая, несмотря на многотысячные протесты населения, принял скандальный закон об иноагентах во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, за скандальный закон проголосовали 83 депутата, против - 23.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится через две недели.

При этом президент страны Саломе Зурабишвили, которая дистанцировалась от политики правящей партии "Грузинская мечта", пообещала наложить на документ вето, если его примут в третьем чтении.

Однако следует отметить, что у правящей партии достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах.

Действия парламента вызвали волну протестов под парламентом в Тбилиси. Участники акций призывали не голосовать за закон во втором чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Недавно Европейский парламент принял резолюцию по скандальному закону об иноагентах, который был принят в Грузии в первом чтении. Закон может стать угрозой для вступления страны в ЕС.

А сегодня в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.

Детальнее о причинах массовых акций, угрозах европейскому пути Грузии и о том, приведут ли силовые разгоны к новой революции, - читайте в материале РБК-Украина.

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Грузия