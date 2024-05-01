Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, несмотря на протесты

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах.

Действия парламента вызвали волну протестов под парламентом в Тбилиси. Участники акций призывали не голосовать за закон во втором чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Недавно Европейский парламент принял резолюцию по скандальному закону об иноагентах, который был принят в Грузии в первом чтении. Закон может стать угрозой для вступления страны в ЕС.

А сегодня в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.

Детальнее о причинах массовых акций, угрозах европейскому пути Грузии и о том, приведут ли силовые разгоны к новой революции, - читайте в материале РБК-Украина.

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