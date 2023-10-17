Парламент Грузії обмежить доступ для відвідувачів через розгляд імпічменту президенту

Парламент Грузії завтра обговорюватиме імпічмент президента Саломе Зурабішвілі, тому влада не пускатиме відвідувачів всередину будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NewsGeorgia .

"У парламенті Грузії на середу оголошено "жовтий рівень безпеки" у зв'язку з обговоренням імпічменту президента Саломе Зурабішвілі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це означає обмеження на вхід для відвідувачів за разовими перепустками.

О котрій годині почнуть розглядати питання імпічменту

Парламент почне обговорення о 12:00. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі повідомив, що один з ініціаторів імпічменту викладе свою позицію, після цього може виступити Саломе Зурабішвілі.

Обидва можуть відповісти на запитання депутатів. Далі заплановані виступи представників фракцій і політичних груп.

"Поки неясно, скільки часу піде на всі виступи. Голосування щодо імпічменту також може відбутися вже завтра", - пише видання.

Що передувало

Нагадаємо, у вересні члени "Грузинської мрії" звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

Учора, 16 жовтня, Конституційний суд дозволив розпочати процес імпічменту президента. Але, для того, щоб затвердити відсторонення Зурабішвілі, у парламенті необхідно щонайменше 100 голосів депутатів. Їх, ймовірно, не наберуть, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.