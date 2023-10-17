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Парламент Грузии ограничит доступ для посетителей из-за рассмотрения импичмента президенту

Грузия, Вторник 17 октября 2023 21:59
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Парламент Грузии ограничит доступ для посетителей из-за рассмотрения импичмента президенту Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Грузии завтра будет обсуждать импичмент президента Саломе Зурабишвили, поэтому власти не будут пускать посетителей внутрь здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание News Georgia.

"В парламенте Грузии на среду объявлен "желтый уровень безопасности" в связи с обсуждением импичмента президента Саломе Зурабишвили", - говорится в материале.

Отмечается, что это означает ограничение на вход для посетителей по разовым пропускам.

В какое время начнут рассматривать вопросы импичмента

Парламент начнет обсуждение в 12:00. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что один из инициаторов импичмента изложит свою позицию, после этого может выступить Саломе Зурабишвили.

Оба могут ответить на вопросы депутатов. Далее запланированы выступления представителей фракций и политических групп.

"Пока неясно, сколько времени уйдет на все выступления. Голосование по импичменту также может состояться уже завтра", - пишет издание.

Что предшествовало

Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства.

Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд.

Вчера, 16 октября, Конституционный суд разрешил начать процесс импичмента президента. Но, для того чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо по меньшей мере 100 голосов депутатов. Их, возможно, не наберут, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

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