Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

За вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат

Парламент Грузии сегодня ночью, 15 июля, абсолютным большинством голосов выразил "вотум доверия" премьер-министру Мамуке Бахтадзе и обновленному составу правительства страны. Об этом передает Радио Свобода.

Как сообщается за вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат, против - 12.

Отметим, утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях.

Напомним, ранее, 13 июня, правительство Грузии ушло в отставку вслед за отставкой премьер-министра страны Георгия Квирикашвили.

14 июня правящая партия Грузии согласовала кандидатуру на пост премьера страны.

Отметим, президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал маскарадом процесс назначения и ухода премьер-министра страны в отставку и заявлял, что правительство должен был возглавить миллиардер Бидзина Иванишвили.

20 июня, парламент Грузии выразил доверие правительству премьер-министра Мамуки Бахтадзе.