Парламент Грузии выразил доверие правительству Бахтадзе

Премьер Грузии сократит количество министерств с 14 до 11

Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 20 июня выразил доверие правительству премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Об этом сообщает местное издание "Новости Грузия".

Сообщается, что парламент выразил доверие правительству, которое представлено правящей партией "Грузинская мечта". Кроме того, депутаты поддержали правительственную программу "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".

Также сообщается, что через три недели парламенту еще раз проведет такую же процедуру, так как премьер намерен сократить количество министерств с 14 до 11.

Напомним, 14 июня правящая партия Грузии согласовала кандидатуру на пост премьера страны. Отметим, президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал маскарадом процесс назначения и ухода премьер-министра страны в отставку и заявлял, что правительство должен был возглавить миллиардер Бидзина Иванишвили.