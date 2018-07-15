Парламент Грузії затвердив новий склад уряду
За вотум довіри новому уряду Мамуки Бахтадзе проголосував 101 депутат
Парламент Грузії сьогодні вночі, 15 липня, абсолютною більшістю голосів висловив "вотум довіри" прем'єр-міністру Мамуке Бахтадзе і оновленому складу уряду країни. Про це передає Радіо Свобода.
Як повідомляється за вотум довіри новому уряду Мамуки Бахтадзе проголосував 101 депутат, проти - 12.
Зазначимо, затвердження кабінету міністрів стало підсумком багатоденних дебатів та слухань у парламентських фракціях.
Нагадаємо, раніше, 13 червня, уряд Грузії пішов у відставку слідом за відставкою прем'єр-міністра країни Георгія Квірікашвілі.
14 червня правляча партія Грузії погодила кандидатуру на пост прем'єра країни.
Зазначимо, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі назвав маскарадом процес призначення і відставки прем'єр-міністра країни у відставку і заявляв, що уряд повинен був очолити мільярдер Бідзіна Іванішвілі.
20 червня, парламент Грузії висловив довіру уряду прем'єр-міністра Мамуки Бахтадзе.