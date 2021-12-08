UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Парламент Германии завтра соберется из-за ситуации на границах Украины, - посол

Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 9 декабря в Германии состоится экстренное заседание парламента. Поднимут вопрос наращивания Россией военных сил вблизи границ с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция Федерального правительства в отношении скопление российских войск вдоль государственных границ Украины", - отметил посол.

По словам Мельника, можно ожидать "мощное" предупреждение Кремлю со стороны Германии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США и ЕС договорились наказать Россию, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину.

Во время вчерашнего онлайн-саммита президент США Джо Байден также предупредил президента России Владимира Путина о серьезных последствиях. В то же время, Штаты обещают Украине военную помощь в случае вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГермания