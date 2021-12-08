Парламент Германии завтра соберется из-за ситуации на границах Украины, - посол

В четверг, 9 декабря в Германии состоится экстренное заседание парламента. Поднимут вопрос наращивания Россией военных сил вблизи границ с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Германии Андрея Мельника.

По словам Мельника, можно ожидать "мощное" предупреждение Кремлю со стороны Германии.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция Федерального правительства в отношении скопление российских войск вдоль государственных границ Украины", - отметил посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США и ЕС договорились наказать Россию, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину.

Во время вчерашнего онлайн-саммита президент США Джо Байден также предупредил президента России Владимира Путина о серьезных последствиях. В то же время, Штаты обещают Украине военную помощь в случае вторжения.