США и ЕС договорились наказать Россию в случае нападения на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе них стороны договорились наказать Россию в случае нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США .

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.