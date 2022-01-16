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Парламент Франції затвердив законопроєкт про вакцинний пропуск

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Париж, Неділя 16 січня 2022 20:12
Парламент Франції затвердив законопроєкт про вакцинний пропуск Фото: у Франції вводять вакцинний пропуск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції схвалили в остаточному читанні законопроєкт, яким в країні вводиться вакцинний пропуск. Днем раніше документ підтримав Сенат (верхня палата).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Законопроєкт про вакцинні пропуски підтримали 215 депутатів нижньої палати. Проти документа проголосували 58 парламентаріїв, 7-утрималися.

Зазначається, що після затвердження законопроєкту обома палатами парламенту його можуть передати до Конституційної ради Франції. При цьому уряд країни розраховує, що документ набуде чинності приблизно з 20 січня.

Нагадаємо, законопроєкт про вакцинні пропуски передбачає посилення чинних карантинних заходів проти коронавірусу. Зокрема, документ стає обов'язковим для відвідування музеїв, театрів, ресторанів та інших громадських місць.

Докладно про французький вакцинний пропуск і чим він відрізняється від санітарного пропуску - у матеріалі РБК-Україна.

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Франція Вакцинація Коронавірус
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