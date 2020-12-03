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Парламент Франции призвал признать Нагорный Карабах, в правительстве отказались

Автор: Инна Собора

Депутаты нижней палаты французского парламента одобрили проект резолюции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан этот документ отверг.

Об этом пишет DW.

Документ призывает правительство Франции "запустить процесс мирного урегулирования и признания Нагорного Карабаха".

Резолюцию поддержали 188 депутатов Национального собрания, трое были против и еще 16 воздержались.

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Кроме того, 25 ноября аналогичную резолюцию с требованием о признании Нагорного Карабаха принял французский Сенат. Это вызвало протесты со стороны Азербайджана и союзной ему Турции.

Ранее в МИД Франции заявляли, что не будут признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах.

РБК-Украина писало, что в Азербайджане раскритиковали Францию за решение Сената и потребовали исключения Парижа из Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, МИД Азербайджана вручил французскому послу ноту протеста из-за резолюции Сената Франции.

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