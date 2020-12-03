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Парламент Франції закликав визнати Нагорний Карабах, в уряді відмовилися

Автор: Инна Собора

Депутати нижньої палати французького парламенту схвалили проект резолюції із закликом визнати незалежність Нагірного Карабаху. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан цей документ відкинув.

Про це пише DW.

Документ закликає уряд Франції "запустити процес мирного врегулювання та визнання Нагірного Карабаху".

Резолюцію підтримали 188 депутатів Національного зборів, троє були проти і ще 16 утрималися.

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Крім того, 25 листопада аналогічну резолюцію з вимогою про визнання Нагірного Карабаху французький Сенат прийняв. Це викликало протести з боку Азербайджану і союзної йому Туреччини.

Раніше в МЗС Франції заявляли, що не будуть визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах.

РБК-Україна писало, що в Азербайджані розкритикували Францію за рішення Сенату і вимагали виключення Парижа з Мінської групи ОБСЄ з врегулювання в Нагірному Карабасі.

Крім того, МЗС Азербайджану вручив французькому послу ноту протесту через резолюцію Сенату Франції.

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