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Парламент Фінляндії підтримав вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Ілюстративне фото: парламент Фінляндії підтримав вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час голосувань вихід підтримали 157 законодавців, а 18 - проголосували "проти". 

Як пояснює Bloomberg, рішення щодо виходу Оттавської конвенції Фінляндія прийняла ще у квітні через ризики, які пов'язані з більш агресивною політикою Російської Федерації (РФ). 

Остаточний вихід з конвенції все ще потребує підтвердження з боку президента країни Александра Стубба, а також передачі відповідних документів генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.  

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція - це міжнародний договір, що забороняє застосування, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Її було ухвалено 1997 року в Оттаві, Канада. Конвенція також зобов’язує учасників знищити свої запаси мін і здійснювати розмінування територій.

Низка країни Європи - зокрема Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія - оголосили про вихід з Оттавської конвенції на тлі повномасштабної війни в Україні та посилення загрози з боку Росії.

На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.

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Фінляндія