Парламент Фінляндії підтримав вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція - це міжнародний договір, що забороняє застосування, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Її було ухвалено 1997 року в Оттаві, Канада. Конвенція також зобов’язує учасників знищити свої запаси мін і здійснювати розмінування територій.

Низка країни Європи - зокрема Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія - оголосили про вихід з Оттавської конвенції на тлі повномасштабної війни в Україні та посилення загрози з боку Росії.

На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.

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