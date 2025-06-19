Парламент Финляндии поддержал выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция - это международный договор, запрещающий применение, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Она была принята в 1997 году в Оттаве, Канада. Конвенция также обязывает участников уничтожить свои запасы мин и осуществлять разминирование территорий.

Ряд стран Европы - в частности Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия - объявили о выходе из Оттавской конвенции на фоне полномасштабной войны в Украине и усиления угрозы со стороны России.

В начале мая 2025-го парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах.

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