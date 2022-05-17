Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. За таке рішення фінські парламентарії проголосували майже одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Парламент проголосував 188 з 200 голосами за заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Не було жодного утримався. Три євродепутати були відсутні.

Тепер, згідно з процедурою, рішення про вступ Фінляндії до НАТО має обговорити уряд країни. Після цього остаточне рішення приймає президент країни Сауле Нііносте. Очікується, що він це зробить вже сьогодні, 17 травня, перебуваючи з візитом у Швеції.