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Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

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Гельсінкі, Вівторок 17 травня 2022 15:48
Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО Фото: Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. За таке рішення фінські парламентарії проголосували майже одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Парламент проголосував 188 з 200 голосами за заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Не було жодного утримався. Три євродепутати були відсутні.

Тепер, згідно з процедурою, рішення про вступ Фінляндії до НАТО має обговорити уряд країни. Після цього остаточне рішення приймає президент країни Сауле Нііносте. Очікується, що він це зробить вже сьогодні, 17 травня, перебуваючи з візитом у Швеції.

Як зазначає Yle, парламентське обговорення вступу Фінляндії до НАТО тривало з 16 травня. Тоді протягом 14 годин депутати заслухали 212 промов. Вже 17 травня вони відкинули альтернативну пропозицію продовжити політику нейтралітету Фінляндії.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Додамо також, що Анкара висунула вимогу, у разі виконання якої Туреччина розблокує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

У свою чергу генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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