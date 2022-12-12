ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу на естонську мову

Новость на русском →
Таллінн, Понеділок 12 грудня 2022 21:29
Парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу на естонську мову Фото: парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу естонською мовою (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Естонії, Рійгікогу, ухвалив закон, який створює умови для переходу освіти на естонську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Згідно з документом, у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й та 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року. У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організовано до 2032-2033 навчального року.

Кваліфікаційну вимогу до працівників сфери освіти доповнено вимогою про володіння державною мовою, відповідно до якої з 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1.

Закон передбачає можливість використання іншої мови поряд з естонською або замість естонської щодо певних груп – дітей з особливими освітніми потребами, а також коли рідна мова учня не є мовою навчання.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала країни збільшити постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської повномасштабної військової агресії.

Нагадаємо також, що Естонія раніше ухвалила рішення приєднатися до позову проти Росії щодо геноциду українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія
NEWS
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство