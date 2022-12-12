Парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу на естонську мову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Згідно з документом, у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й та 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року. У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організовано до 2032-2033 навчального року.

Кваліфікаційну вимогу до працівників сфери освіти доповнено вимогою про володіння державною мовою, відповідно до якої з 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1.

Закон передбачає можливість використання іншої мови поряд з естонською або замість естонської щодо певних груп – дітей з особливими освітніми потребами, а також коли рідна мова учня не є мовою навчання.