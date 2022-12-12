Парламент Эстонии одобрил переход учебного процесса на эстонский язык

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Согласно документу, в 2024-2025 учебном году на эстонский язык перейдут детские сады, а также 1-й и 4-й классы. В гимназии и среднем профессиональном образовании доля неэстонского языка может составлять до 40% к 2029-2030 учебному году. В 12-х классах школы обучение полностью на эстонском языке должно быть организовано к 2032-2033 учебному году.

Квалификационное требование к работникам сферы образования дополнено требованием о владении государственным языком, в соответствии с которым с 2024 года учитель должен знать эстонский язык на уровне С1.

Закон предусматривает возможность использования другого языка наряду с эстонским или вместо эстонского в отношении определенных групп – детей с особыми образовательными потребностями, а также когда родной язык ученика не является языком обучения.