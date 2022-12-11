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Естонія наполегливо закликає збільшити постачання озброєнь Україні

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Неділя 11 грудня 2022 08:16
Естонія наполегливо закликає збільшити постачання озброєнь Україні Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликає країни-союзники збільшити постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської повномасштабної військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Я наполегливо закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, направити в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе", - сказала глава естонського уряду в інтерв'ю dpa.

Каллас наголошує, що прискорення постачання озброєнь в Україну дозволить не допустити збільшення кількості жертв через безперервні атаки російських окупантів.

"Якби всі союзники надіслали зброю в січні чи лютому, багато життів було б врятовано", - зазначила прем'єр Естонії.

Згідно зі статистикою Кільського інституту світової економіки, країна Балтії, що межує з РФ, підтримала Україну більше, ніж будь-яка інша країна у світі, з погляду валового внутрішнього продукту. Коли справа доходить до постачання зброї, Естонія статистично випереджає набагато більші та фінансово сильніші європейські країни, такі як Італія чи Іспанія, навіть в абсолютних цифрах.

Раніше повідомлялося, що на думку президента Естонії, ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ, тому союзники та партнери мають посилити підтримку України та тиск на РФ.

Нагадаємо також, що Естонія раніше ухвалила рішення приєднатися до позову проти Росії щодо геноциду українців.

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