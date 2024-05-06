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Парламент Естонії оголосив Московський патріархат інститутом, який підтримує агресію РФ

Архівне фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Естонії сьогодні, 6 травня, засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

Цю заяву підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї. У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, а в якості інструменту пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію "російського світу".

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою Російської православної церкви організація "Всесвітній російський народний собор", яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє російського світу". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі території колишньої Російської імперії. 

"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", - йдеться в тексті заяви.

Тому парламент Естонії закликав усі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.

Московський патріархат підтримує Росію

Російська православна церква активно підтримує диктатора Володимира Путіна і виправдовує розв'язану ним війну проти України. Тому в Україні щодо патріарха Кирила завели кримінальну справу й оголосили в розшук за двома статтями кримінального кодексу. 

Також повідомлялося, що більшість українців дотримуються думки, що слід заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату в Україні.

А нещодавно Центр національного спротиву заявляв, що РПЦ хоче відправити на війну проти України близько 1300 своїх священників.

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