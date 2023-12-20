Більшість українців підтримують заборону УПЦ Московського патріархату: чому саме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Лише 4,5% респондентів відповідають, що вона повинна діяти на території України без будь-яких обмежень, 3% - що вона повинна діяти не без будь-яких обмежень, але в її офіційній назві повинно бути вказано, що вона є складовою частиною Російської православної церкви (Московського патріархату), 9% - що повинна діяти без будь-яких обмежень, але лише за умови, якщо вона проголосить автокефалію і повністю вийде з канонічного підпорядкування РПЦ, 12% - що вона повинна об’єднатися з Православною церквою України.

Також 71% опитаних громадян повною мірою або скоріше підтримали розрив договору оренди Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (Московського патріархату) у березні 2023 року.

Переконання більшості громадян України у тому, що УПЦ (Московського патріархату) слід заборонити в Україні, зумовлене переконанням у її пов’язаності з РПЦ, роль якої під час російсько-української війни більшістю громадян України оцінюється вкрай негативно. Так, 65% опитаних вважають, що Російська православна церква та патріарх московський Кирило заохочують та підтримують агресію Росії проти України. Лише 4% дотримуються думки що РПЦ та Кирило виступають за мир, проти війни, і лише 8% - що вони не мають чіткої позиції стосовно війни в Україні.

Оцінюючи роль УПЦ (Московського патріархату) на тимчасово окупованих територіях України, 47% опитаних вважають, що представники духовенства УПЦ (МП) поширюють російську пропаганду, виправдовують дії Росії, 34% респондентів дотримуються думки, що вони співпрацюють з російською окупаційною владою.

Переважна більшість (71%) респондентів повною мірою або скоріше підтримують заборону діяльності релігійних організацій та об’єднань, керівний центр яких знаходиться в державі, що здійснила військову агресію проти України.

Опитування проводилося методом face-to-face з 9 по 15 листопада 2023 року серед 2022 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроект про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. Цей крок наближає Україну до офіційної заборони УПЦ Московського патріархату.