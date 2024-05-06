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Парламент Эстонии объявил Московский патриархат институтом, который поддерживает агрессию РФ

Архивное фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Эстонии сегодня, 6 мая, осудил действия Московского патриархата и объявил его институтом, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

Это заявление поддержали 75 депутатов, а восемь выступили против него. В нем отмечается, что патриарх Кирилл с 2022 года открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а в качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата использует идеологию "русского мира".

Также в заявлении парламента указано, что в марте созданная под эгидой Русской православной церкви организация "Всемирный русский народный собор", которым руководит патриарх Кирилл, приняла программный документ под названием "Настоящее и будущее русского мира". Согласно ему война против Украины описывается как "священная", а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи. 

"Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в частности прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", - говорится в тексте заявления.

Поэтому парламент Эстонии призвал все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию злонамеренного влияния.

Московский патриархат поддерживает Россию

Русская православная церковь активно поддерживает диктатора Владимира Путина и оправдывает развязанную им войну против Украины. Поэтому в Украине в отношении патриарха Кирилла завели уголовное дело и объявили в розыск по двум статьям Уголовного кодекса.

Также сообщалось, что большинство украинцев придерживаются мнения, что следует запретить деятельность УПЦ Московского патриархата в Украине.

А недавно Центр национального сопротивления заявлял, что РПЦ хочет отправить на войну против Украины около 1300 священников.

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