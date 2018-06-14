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Закон о нацбезопасности позволит понять структуру правоохранительных органов Украины, - НАТО

НовостиПолитика    14.06.2018 - 13:04
Фото: Александр Винников (mil.gov.ua)
Фото: Александр Винников (mil.gov.ua)

Представители НАТО почти два года помогали с разработкой этого законопроекта

Принятие закона о нацбезопасности предоставит НАТО понимание структуры правоохранительных органов в Украине. Об этом сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент РБК-Украина.

"С нашей точки зрения закон "О нацбезопасности" - это ключевой закон, который будет основой и фундаментом именно для разграничение полномочий (правоохранительных органов - ред.). После утверждения законопроекта в первом чтении, мы призываем наших партнеров обеспечить четкость разграничения полномочий. Это позволит нам понять структуру, которая будет применена в Украине. Это позволит нам более направлено оказывать свою поддержку", - заявил Винников.

Он отметил, что представители НАТО почти два года помогали с разработкой законопроекта "О нацбезопасности".

"Представители НАТО и Консультативной миссии ЕС 20 месяцев сотрудничали с работниками украинских структур для того, чтобы поделиться опытом и представить лучшие практики, которые могли бы быть применены в рамках этого проекта. Этот процесс продолжается", - заявил Винников.

Напомним, ранее председатель Рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова" сообщил, что Верховная рада Украины может проголосовать за законопроект "О национальной безопасности" во втором чтении в четверг, 21 июня.

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Теги публикации: НАТО, Служба безопасности Украины, законопроект  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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