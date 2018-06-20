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Парламент у четвер проголосує законопроект про нацбезпеку

НовиниПолітика    20.06.2018 - 12:59
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій очікує на завершення обговорення законопроекту до обіду у четвер

Верховна рада України у четвер, 21 червня 2018 року, проголосує законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні. Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій, оголошуючи про початок розгляду документу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я планую, щоб ми розпочали роботу зараз по правкам, ми будемо бачити, як йде дискусія, і комітет сьогодні зможе ще раз зібратись, а завтра у першій половині дня я планую, що ми завершимо обговорення і перейдемо до прийняття рішення", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні.

14 червня глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що прийняття закону про нацбезпеку надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в Україні.

Рада почала розгляд законопроекту про нацбезпеку у другому читанні Рада ратифікувала угоду з НЕФКО про 30 млн євро кредиту
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Служба безпеки України, Андрій Парубій, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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