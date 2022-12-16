Парламент Болгарии одобрил поставку Украине оружия, но не раскрывает какого

"За" такое решение, как сообщает издание, проголосовали 166 парламентариев, "против" - 48. Среди последних - представители Болгарской социалистической партии (BSP) и партии "Вузраждане". При этом члены BSP призвали президента Болгарии Румена Радева ветировать это решение парламента.

На прошлой неделе депутаты согласовали перечень вооружения, которое будут передавать Украине. Однако список засекречен, поскольку, как отметил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, он содержит информацию обо всем вооружении страны.

По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину, в то же время он отметил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы. Но депутат от партии "ГЕРБ" Делян Добрев заявил, что список засекречен, "потому что нам стыдно, как мало мы даем".