Парламент Болгарії подолав вето президента на бронетехніку для України

Болгарські депутати на голосуванні подолали президентську заборону на ратифікацію угоди між Міністерством внутрішніх справ країни та Міністерством оборони України про постачання Софією старих БТР, що схвалив минулого місяця парламент.

Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетехніку та озброєння, а також запасні частини різного обладнання, та всі надлишки в МВС. Техніка була придбана у 1980-х роках тодішнім комуністичним режимом країни на той час, і десятиліттями перебувала на консервації.

Пропозиція про скасування вето була ухвалена 161 голосом "за" та 55 "проти".

Президентське вето у Болгарії

Зазначимо, що Конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати законопроекти до Національних зборів для подальшого обговорення.

Парламент може подолати вето президента простою більшістю голосів або прийняти вето та переглянути статті, на які накладено вето. З моменту вступу на посаду у січні 2017 року Радев широко використав таку можливість, і це було його 34 вето.

Що передувало

Президент Болгарії Радев цього тижня наклав вето на угоду про безкоштовне надання Україні бронетехніки. Він пояснив своє рішення тим, що депутати не розглянули належним чином альтернативні варіанти використання обладнання, яке може бути передано до Прикордонної поліції або пожежників з управління МВС.

Вето викликало різке засудження з боку парламентських груп, які підтримують кабінет прем'єр-міністра Миколи Денкова. 4 грудня він заявив, що парламент подолає це вето.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.