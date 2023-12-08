Парламент Болгарии преодолел вето президента на бронетехнику для Украины

Болгарские депутаты на голосовании преодолели президентский запрет на ратификацию соглашения между Министерством внутренних дел страны и Министерством обороны Украины о поставке Софией старых БТР, что одобрил в прошлом месяце парламент.

Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетехнику и имеющееся вооружение, а также запасные части различного оборудования, и все излишки в МВД. Техника была приобретена в 1980-х годах тогдашним коммунистическим режимом страны того времени, и десятилетиями находилась на консервации.

Предложение об отмене вето было принято 161 голосом "за" и 55 "против".

Президентское вето в Болгарии

Отметим, что Конституция Болгарии предоставляет главе государства ограниченное право вето, позволяя президенту возвращать законопроекты в Национальное собрание для дальнейшего обсуждения.

Парламент может преодолеть вето президента простым большинством голосов или принять вето и пересмотреть статьи, на которые наложено вето. С момента вступления в должность в январе 2017 года Радев широко использовал такую возможность, и это было его 34-е вето.

Что предшествовало

Президент Болгарии Радев на этой неделе наложил вето на соглашение о бесплатном предоставлении Украине бронетехники. Он объяснил свое решение тем, что депутаты не рассмотрели должным образом альтернативные варианты использования оборудования, которое может быть передано Пограничной полиции или пожарными из управления МВД.

Вето вызвало резкое осуждение со стороны парламентских групп, поддерживающих кабинет премьер-министра Николая Денкова. 4 декабря он заявил, что парламент преодолеет данное вето.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.