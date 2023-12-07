Комітет парламенту Болгарії схвалив поставку Україні ракет і підготовку пілотів на F-16

Комітет оборони парламенту Болгарії сьогодні, 7 грудня, схвалив надання Україні несправних зенітних ракет, а також допомогу в підготовці пілотів на F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bulgarian National Radio .

Зазначається, що після тривалих дебатів комітет оборони підтримав пропозицію надати Україні несправні зенітно-ракетні комплекси.

Пропозиція, підписана трьома партіями, також передбачає надання Болгарією допомоги в підготовці українських пілотів F-16, зокрема з використанням болгарського повітряного простору.

Що ще ухвалив комітет

Пропозиції трьох партій полягають у тому, щоб Болгарія передала Україні несправні, застарілі переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів.

Навчати в нашій країні до чотирьох українських піхотних або механізованих рот із загальною чисельністю 160 військовослужбовців, а також брати участь у підготовці українських пілотів F-16.

Рішення комітету з оборони також має бути обговорено в залі пленарних засідань. Видання пише, що з огляду на те, що в четвер зібрався комітет з надзвичайної оборони, пропозиція про чергову військову допомогу Україні з'явиться в палаті дуже скоро.

Допомога від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу.

Нещодавно парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів. Нещодавно прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив впевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радевим на угоду про постачання Україні бронетехніки.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.