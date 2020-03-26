Парламент Болгарии приостановил работу из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламент будет собираться для неотложных законодательных правок

Парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы приостановить регулярные заседания, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.

При этом отмечалось, что парламент будет собираться только для принятия законов, касающихся чрезвычайного положения или других неотложных законодательных поправок, а вопросы к Кабинету министров будут решаться исключительно в письменной форме.

Так, за приостановку работы парламента проголосовали 115 депутатов за и 65 против. При этом Болгарская социалистическая партия была единственной, которая выступала против приостановления заседаний.

Напомним, 13 марта п арламент Болгарии объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Таким образом, были закрыты школы, детские сады и университеты.

Кроме того, вечером 7 марта первые два случая заражения коронавирусом подтвердили в Болгарии.

Отметим, Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.