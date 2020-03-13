Болгария объявила чрезвычайное положение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Болгарии заразились 23 человека

Парламент Болгарии объявил чрезвычайное положение, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.

В связи с этим, закрывают школы, детские сады и университеты. В стране 23 больных и одна смерть из-за коронавируса.

Премьер-министр Бойко Борисов во время выступления в парламенте объяснил, что чрезвычайное положение нужен в основном для "недисциплинированных людей".

"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдать во время этого чрезвычайного положения", - пообещала глава парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас проверяют информацию с 12 случаями коронавируса в Горловке. Правоохранительные органы проверяют информацию.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен в 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.