Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Парламент буде збиратися для невідкладних законодавчих змін

Парламент Болгарії проголосував за те, щоб припинити регулярні засідання, для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofia Globe.

При цьому зазначалося, що парламент буде збиратися тільки для прийняття законів, що стосуються надзвичайного положення або інших невідкладних законодавчих поправок, а питання до Кабінету міністрів будуть вирішуватися виключно в письмовій формі.

Так, за припинення роботи парламенту проголосували 115 депутатів за і проти 65. При цьому Болгарська соціалістична партія була єдиною, яка виступала проти припинення засідань.

Нагадаємо, 13 березня п арламент Болгарії оголосив надзвичайний стан для боротьби з поширенням коронавірусу. Таким чином, були закриті школи, дитячі садки та університети.

Крім того, ввечері 7 березня перші два випадки зараження коронавірусом підтвердили в Болгарії.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 156 випадків коронавірусу в Україні. З них п'ять летальних випадків, один пацієнт видужав.