Паркування в Києві знову стає платним: названо дату

Від понеділка, 22 квітня, паркування в столиці знову стане платним. Однак не завжди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Цифровий та портал Києва..
Паркування на муніципальних паркінгах буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00.
В інший час у будні та протягом вихідних суботи та неділі паркування - безкоштовне.
Щоб оплатити послугу через Київ Цифровий, необхідно:
Оплатити послугу паркування можна карткою, через Apple Pay чи Google Pay.
Вартість паркування залежить від зони міста і становить:
Київ Цифровий пропонує користувачам налаштувати сповіщення. В разі активування послуги застосунок щогодини буду нагадувати власнику про активне паркування.
"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва. Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у Київ Цифровий", - наголосили на порталі Києва.
Карту парковок столиці можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що на початку цього року через рішення суду паркування в столиці стало безплатним.
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