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Паркування в Києві знову стає платним: названо дату

Фото: паркування в Києві знову стане платним (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від понеділка, 22 квітня, паркування в столиці знову стане платним. Однак не завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Цифровий та портал Києва..

Платне паркування лише по буднях

Паркування на муніципальних паркінгах буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00.

В інший час у будні та протягом вихідних суботи та неділі паркування - безкоштовне.

Як оплатити карту через застосунок

Щоб оплатити послугу через Київ Цифровий, необхідно:

  • вибрати "Сервіси водія";
  • перейти в "Погодинне паркування";
  • вибрати номер авто з переліку або вказати його;
  • самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
  • натиснути "Почати паркування";
  • натиснути "Завершити паркування" щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до "Оплати паркування".

Оплатити послугу паркування можна карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

Яка ціна за паркування

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик - 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська - 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста - 5 грн/год.

Сповіщення на телефон

Київ Цифровий пропонує користувачам налаштувати сповіщення. В разі активування послуги застосунок щогодини буду нагадувати власнику про активне паркування.

"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва. Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у Київ Цифровий", - наголосили на порталі Києва.

Карту парковок столиці можна переглянути за посиланням.

Паркування у Києві

Нагадаємо, що на початку цього року через рішення суду паркування в столиці стало безплатним.

РБК-Україна також писало, за що ваше авто можуть евакуювати зі стоянки.

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Київ