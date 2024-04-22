Парковка в Киеве снова становится платной: названа дата

Платная парковка только по будням

Парковка на муниципальных паркингах будет платной только в будни с 08:00 до 22:00.

В другое время в будни и в выходные субботы и воскресенья парковка - бесплатная.

Как оплатить карту через приложение

Чтобы оплатить услугу через Киев Цифровой, необходимо:

выбрать "сервисы водителя";

перейти в "Почасовую парковку";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".

Оплатить услугу парковки можно картой через Apple Pay или Google Pay.

Какая цена за парковку

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик - 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска - 25 грн/час;

3 зона, остальные города - 5 грн/час.

Уведомления на телефон

Киев Цифровой предлагает пользователям настроить оповещение. В случае активирования услуги приложение ежечасно буду напоминать владельцу об активной парковке.

"Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, поступающая в бюджет Киева. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомления о тревогу, также поступающие в Киев Цифровой", - отметили на портале Киева.

Карту парковок столицы можно просмотреть по ссылке.