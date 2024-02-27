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У Києві перевіряють паркування: за що можуть евакуювати авто

Київ, Вівторок 27 лютого 2024 11:36
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У Києві перевіряють паркування: за що можуть евакуювати авто Фото: у Києві перевіряють паркування 27 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Інспекція з паркування проводить рейди у Києві. Так, евакуюватимуть авто, які залишені на велосмугах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Інспектори з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва щоденно обстежують дороги щодо порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Особлива увага - на локаціях із велодоріжками та велосипедними смугами, адже йдеться про безпеку дорожнього руху велосипедистів", - йдеться у повідомленні.

У Києві перевіряють паркування: за що можуть евакуювати авто

У КМДА нагадали, що за порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу передбачений штраф і тимчасове затримання транспортного засобу (згідно зі ст. 265-4 КУпАП).

"Місто закликає водіїв дотримуватися вимог законодавства і правил дорожнього руху. У разі порушення - припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть", - додають в адміністрації.

Розташування велосипедних смуг у Києві - на сайті kyivcity.gov.ua.

Паркування у Києві

Паркування в Києві з 22 лютого стало тимчасово безплатним через рішення суду по тарифах, встановлених місцевою адміністрацією. Зазначимо, у жовтні 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві завищені.

Нагадаємо, на початку війни 24 лютого 2022 року і до 24 липня 2023 року паркування в Києві була безкоштовною.

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