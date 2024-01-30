Паркувальникам в Україні заборонять затримувати авто: з чим це пов’язано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту .

Метою законопроекту №9092-3 є тимчасове, на період дії воєнного стану, позбавлення виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад, в особі інспекторів з паркування, права тимчасового затримання транспортних засобів. Такі повноваження будуть лише у Національної поліції.

"Прийняття акта врегулює питання тимчасового затримання авто, зокрема, під час повітряної тривоги, та дозволить зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки", - йдеться в повідомленні.

Обґрунтування проекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за статистикою, за рік дії воєнного стану в Україні через повномасштабне військове вторгнення РФ кількість випадків тимчасового затримання транспортних засобів зросла.

Часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав. Особливо ганебна ситуація склалась у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо. Так, згідно з наявною інформацією, упродовж 2021 року інспектори з паркування тимчасово затримали 53 875 транспортних засобів, а впродовж 2022 року - 43 200 транспортних засобів. За інформацією отриманої від Національної поліції загальна кількість транспортних засобів, що були доставлені на спеціальні майданчики для тимчасового зберігання у м. Києві за 2021-2022 роки становить 98 952 транспортних засоби.

При цьому населені пункти України зазнають масованих ракетних обстрілів. Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту (що є підставою для застосування тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування).

"В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху", - йдеться в документі.