Парку Горького більше немає. У Харкові перейменували кілька вулиць і не лише

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська - командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" - легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - написав він.

Терехов підкреслив, що ці герої загинули за всіх українців. Вони віддали своє життя за свободу Харкова незалежність України. Тому вони варті того, щоб бути увічненим у памʼяті людей назавжди.

До того ж, парк Горького буде називатися Центральним парком культури і відпочинку. Адже саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян.

Мер додав, що містянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, не потрібно змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість.

За словами Терехова, всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота у цьому напрямку триває й надалі.

Декомунізація в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.

Так, наприклад, у Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна, а населений пункт Ватутіне у Харківській області планується перейменувати у Залужне.

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