У Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Він зазначив, що загарбники вже майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова - рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів.

"Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє", - написав Синєгубов.

Він привітав колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області.

Як повідомлялося раніше, у листопаді у Харкові демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

А вчора у Чернівцях знесли останній з двох пам'ятників Пушкіну.

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