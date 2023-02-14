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Не на честь головнокомандувача. У Харківській області село вирішити перейменувати в Залужне

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Харківська область, Вівторок 14 лютого 2023 20:44
Не на честь головнокомандувача. У Харківській області село вирішити перейменувати в Залужне Фото: у Харківській області село вирішити перейменувати в Залужне (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

У Харківській області жителі одного з сіл вирішили змінити його назву. Відповідне рішення було підтримано місцевими депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Харківської облради Галини Куц.

Так, перейменування населеного пункту Ватутіне в Залужне підтримали 74 з 95 депутатів. Тепер перейменування має підтримати Верховна рада.

"Багато хто подумав, що нова назва - на честь головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", - розповів селищний голова Олександр Єсін.

Як розповіли місцеві жителі, змінити назву запропонували у старостаті села. Однак вона не має нічого спільного з прізвищем головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

При цьому більшість жителів села були проти перейменування. Серед варіантів зміни назви були такі пропозиції: Десятка, Світле, Берегинівка, Лісове, Зелене, Героїчне, Мирне, Гордіївка, Слов'янське, Калинівка, Калинове, Радимирівка, Зорянське, Миролюбівка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у київському Маріїнському парку 9 лютого демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Окрім того, у Дніпрі демонтували два пам'ятники, що були присвячені героям Радянського Союзу.

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