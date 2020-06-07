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В парковой зоне в Винницкой области нашли сотни мин и снарядов

Новости » Происшествия     07.06.2020 - 11:04
В парковой зоне в Винницкой области нашли сотни мин и снарядов
Фото: снаряды (od.npu.gov.ua)

Это снаряды со времен Второй мировой войны

В парковой зоне в Винницкой области нашли около 628 мин и снарядов в ходе обследования территории. Это снаряды со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, снаряды и мины нашли в селе Спиченцы Погребищенского района.

"В селе Спиченцы Погребищенского района в парковой зоне было обнаружено ВНП времен Второй мировой войны в количестве около 300 единиц. Во время обследования территории, пиротехническим подразделением в итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны на территории частного хозяйства в Беляевском районе, в результате чего погиб мужчина.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области упал снаряд во двор жилого дома в частном секторе.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГСЧСВинницкая областьснаряд
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