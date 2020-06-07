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У парковій зоні у Вінницькій області знайшли сотні мін і снарядів

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 11:04
У парковій зоні у Вінницькій області знайшли сотні мін і снарядів
Фото: снаряди (od.npu.gov.ua)

Це снаряди часів Другої світової війни

У парковій зоні у Вінницькій області знайшли близько 628 мін і снарядів у ході обстеження території. Це снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, снаряди та міни знайшли в селі Спиченці Погребищенського району.

"В селі Спиченці Погребищенського району в парковій зоні було виявлено ВНП часів Другої світової війни в кількості близько 300 одиниць. Під час обстеження території, піротехнічним підрозділом у результаті виявлено та вилучено 628 одиниць ВНП: АС-45 – 414 од., АС-76 – 213 од., ММ-82 – 1 од. часів Другої Світової війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни на території приватного господарства в Біляївському районі, в результаті чого загинув чоловік.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області впав снаряд у двір житлового будинку в приватному секторі.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДСНСВинницкая областьснаряд
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