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Паркомісце за ціною кімнати: скільки коштують гаражі в Україні і де найдорожче

08:07 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Василина Копитко
Паркомісце за ціною кімнати: скільки коштують гаражі в Україні і де найдорожче Які зараз ціни на паркомісця у різних містах (колаж РБК-Україна)
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У Києві середня ціна паркомісця або гаража становить 34 тисячі доларів. Це співмірно з вартістю окремої кімнати, а в деяких містах паркінг коштує понад 20 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де найдорожчі паркомісця

"Столичні паркінги найдорожчі в Україні. Паркомісце в Києві коштує як ще одна кімната. Двокімнатна квартира у столиці в середньому зараз коштує 100 тисяч доларів, однокімнатна - 68 тисяч, а середня ціна на паркомісце або гараж становить 34 тисячі доларів", - кажуть в ЛУН.

Паркомісця та гаражі на вторинці:

  • Житомир - 30 тис. доларів
  • Луцьк - 25 тис. доларів
  • Івано-Франківськ - 20 тис. доларів
  • Львів - 17 тис. доларів
  • Чернігів - 5,9 тис. доларів
  • Кропивницький - 4,8 тис. доларів

Читайте також: До 36 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру: скільки коштує оренда в Києві і де найдешевше

Читайте також про те, що у Києві на вторинці змінилися ціни на нерухомість. За рік середня вартість 1-кімнатних квартир підвищилась на 1%, тоді як дво- та 3-кімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.

Раніше ми писали про те, що в Києві за останні два місяці на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир. Разом із тим на заході України пропозицій житла зменшилась.

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