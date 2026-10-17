Паркомісце за ціною кімнати: скільки коштують гаражі в Україні і де найдорожче

У Києві середня ціна паркомісця або гаража становить 34 тисячі доларів. Це співмірно з вартістю окремої кімнати, а в деяких містах паркінг коштує понад 20 тисяч доларів.

"Столичні паркінги найдорожчі в Україні. Паркомісце в Києві коштує як ще одна кімната. Двокімнатна квартира у столиці в середньому зараз коштує 100 тисяч доларів, однокімнатна - 68 тисяч, а середня ціна на паркомісце або гараж становить 34 тисячі доларів", - кажуть в ЛУН.

Читайте також про те, що у Києві на вторинці змінилися ціни на нерухомість. За рік середня вартість 1-кімнатних квартир підвищилась на 1%, тоді як дво- та 3-кімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.

Раніше ми писали про те, що в Києві за останні два місяці на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир. Разом із тим на заході України пропозицій житла зменшилась.