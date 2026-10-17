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Паркоместо по цене комнаты: сколько стоят гаражи в Украине и где дороже всего

08:07 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Василина Копытко
Паркоместо по цене комнаты: сколько стоят гаражи в Украине и где дороже всего Какие сейчас цены на паркоместа в разных городах (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве средняя цена паркоместа или гаража составляет 34 тысяч долларов. Это сопоставимо со стоимостью отдельной комнаты, а в некоторых городах паркинг стоит более 20 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Где самые дорогие паркоместа

"Столичные паркинги самые дорогие в Украине. Паркоместо в Киеве стоит как еще одна комната. Двухкомнатная квартира в столице в среднем сейчас стоит 100 тысяч долларов, однокомнатная - 68 тысяч, а средняя цена на паркоместо или гараж составляет 34 тысячи долларов", - говорят в ЛУН.

Паркоместа и гаражи на вторичке:

  • Житомир - 30 тыс. долларов
  • Луцк - 25 тыс. долларов
  • Ивано-Франковск - 20 тыс. долларов
  • Львов - 17 тыс. долларов
  • Чернигов - 5,9 тыс. долларов
  • Кропивницкий - 4,8 тыс. долларов

Читайте также: До 36 тысяч гривен за 1-комнатную квартиру: сколько стоит аренда в Киеве и где дешевле всего

Читайте также о том, что в Киеве на вторичке изменились цены на недвижимость. За год средняя стоимость 1-комнатных квартир повысилась на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.

Ранее мы писали о том, что в Киеве за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир. Вместе с тем на западе Украины предложения жилья уменьшились.

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