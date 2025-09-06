Паркер vs Вордлі: хто стане претендентом на бій з Усиком

Бій за титул тимчасового чемпіона WBO та WBA

Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон WBO у важкій вазі з Нової Зеландії, зустрінеться з Фабіо Вордлі з Іпсвіча, тимчасовим чемпіоном WBA.

Бій заплановано на 25 жовтня на легендарній лондонській арені O2.

Вордлі здобув останню перемогу нокаутом у 10-му раунді проти Джастіса Хуні.

Єдиною темною стороною його рекорду є нічия з Фрейзером Кларком, яку він виправив у реванші, нокаутувавши суперника в першому раунді.

Стратегічний крок Паркера на шляху до Усика

Британський коментатор Гері Логан відзначив, що Паркеру необхідна переконлива перемога над Вордлі, щоб претендувати на поєдинок з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.

"Йому потрібно чітко перемогти Фабіо, якщо він хоче бій з Усиком", - зазначив Логан.

Новозеландець має 36 перемог та три поразки у кар’єрі та боксував з такими зірками, як Ентоні Джошуа, Ділліан Вайт і Дерек Чісора.

Його останні успіхи включають перемоги над Деонтеєм Вайлдером і Чжилей Чжаном.

Контекст абсолютного чемпіонату

Паркер був призначений обов’язковим претендентом на титул Усика, але переговори затягнулися через травму українського боксера.

Усик не очікує повернення на ринг до кінця року, тому Паркер тимчасово змістив фокус на поєдинок із Вордлі.

Для любителів боксу поєдинок Паркера з Вордлі стане ще одним кроком у боротьбі за статус найсильнішого у важкій вазі та наближення до зустрічі з абсолютним чемпіоном світу.